Canik'te Kentsel Dönüşüm ve Yeni Park Projeleri Devam Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni park projeleri hakkında bilgi verdi. Soğuksu Mahallesi'nde 741 bina yıkılarak deprem güvenli yaşam alanları oluşturulacak, ayrıca 78'inci park hizmete sunuldu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının ve modern park projelerinin sürdüğünü belirtti.

Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında 741 binanın yıkımına devam ettiklerini ifade ederek, 17,5 hektarlık alanda depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

Kentsel dönüşümle birlikte yeni sosyal donatı alanları kazandırdıklarını aktaran Sandıkçı, " Canik'in çehresine güvenli, modern ve estetik yaşam alanlarıyla değer katıyoruz. Canik'in geleceğine değer katan eserler için sahada gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, ayrıca ilçede 78'inci parkı hizmete sunduklarını belirterek, mevcut parkların yenileme ve bakım çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
