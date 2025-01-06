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Canik'te Kentsel Dönüşüm: Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Canik'te Kentsel Dönüşüm: Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıksız binaların yıkımına hızla devam ettiklerini belirtti. Soğuksu Mahallesi'nde toplam 741 yüksek riskli yapının yıkım işlemleri tamamlanarak, güvenli yaşam alanları oluşturulacak.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında güvenli yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Canik'te dirençli ve güvenli bir şehir yapısı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede yer alan depreme dayanıksız, yüksek riskli yapıların yıkım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini aktardı.

Sandıkçı, Soğuksu Mahallesi'nde yer alan depreme dayanıksız binaların yıkım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde, mahallemizde yer alan yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmamız kapsamında Soğuksu Mahallemizde yer alan, 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan toplam 741 depreme dayanıksız, yüksek riskli binanın yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Canik'te depreme karşı dirençli şehir yapısı oluşturacağız. Depreme dayanıklı konutları ve içerisinde sosyal donatı alanları yer alan güvenli yaşam alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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