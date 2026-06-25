Canik'te gençler sağlıkta yenilikçi projelerini sergiledi

Canik Belediyesince düzenlenen "Gençlerin Fikirleriyle Sağlıkta Yeni Ufuklar" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında öğrenciler sağlıkta dijital dönüşüm, yapay zeka araçlarıyla kişisel sağlık takibi ve tedavi süreçlerinde yenilikçi teknolojiler üzerine geliştirdikleri projeleri Canik Macera Parkı'nda sergiledi.

Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Yaz tatili döneminde de gençler ve çocuklar için birbirinden özel etkinlikler ve programlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlatan Sandıkçı, "Canik'imizde gençlerimizi yarının dünyasına hazırlıyor, teknolojide lider nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz. Gençlerin Fikirleriyle Sağlıkta Yeni Ufuklar proje yarışmamızla sağlık alanındaki fikirlerini ekip çalışmasıyla projelere dönüştüren gençlerimiz yeni bilgiler öğrenirken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. Fikirleri ve yetenekleriyle birbirinden kıymetli projeler geliştiren tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, İlçe Sağlık Müdürü Gözde Küleç Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner ile vatandaşlar katıldı.