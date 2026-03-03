Haberler

Samsun'da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalandı. Hükümlü, izinsiz silah ve mermi sokma suçundan aranıyordu.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'yi (29) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
