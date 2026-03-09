Haberler

Canik Belediyesinden Somali'ye insani yardım

Samsun'un Canik Belediyesi, Somali'de ihtiyaç sahibi aileler, yetim çocuklar ve yerinden edilmiş kişilere gıda ve kıyafet yardımı sağladı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen yardımlar ve kadınlara yönelik destek projelerini açıkladı.

Samsun'un Canik Belediyesi, Somali'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi aileler, yetim çocuklar ve yerinden edilmiş kişilere gıda ve kıyafet desteği sağladı.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mogadişu'daki kamplar, yetimhaneler ve farklı bölgelerde yaşayan aile ve çocuklara gıda kolileri, iftar yemekleri ve bayramlık kıyafetlerin ulaştırıldığını açıkladı.

Sandıkçı, ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kadınlara yönelik projelere de değinen Sandıkçı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mogadişu'daki ailelere dikiş-nakış makineleri ve ekipman desteği sağlandı." dedi.

Desteklerle Somali'de üretim ve istihdam olanaklarının artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sandıkçı, sağlanan ekipmanların aile ekonomisine katkı sunmasının amaçlandığını ifade etti.

Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında sosyal desteklerin sürdüğünü belirten Sandıkçı, yetimhanelerde kalan çocuklar ile iç savaş ve kuraklık nedeniyle yerleşim yerlerini terk ederek kamplara yerleşen ailelere gıda kolisi, iftar yemeği ve bayramlık yardımların ulaştırıldığını, ayrıca kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen dikiş-nakış kurslarının ardından katılımcılara makineler ve gerekli ekipmanların teslim edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
