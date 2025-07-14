Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa Festivali'nde Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü "Uluslararası Bursa Festivali"nde şarkıcı Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası aynı sahneyi paylaştı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede ilk sahneyi alan Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası'nın enstrümanlarla seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

Konserde orkestra ile şarkı söyleyen Candan Erçetin, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.