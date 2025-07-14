Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa Festivali'nde Buluştu

Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa Festivali'nde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası sahne aldı. Konsere katılan Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü "Uluslararası Bursa Festivali"nde şarkıcı Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası aynı sahneyi paylaştı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede ilk sahneyi alan Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası'nın enstrümanlarla seslendirdiği eserler, beğeni topladı.

Konserde orkestra ile şarkı söyleyen Candan Erçetin, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

Al Nahyan ile kritik zirve! İşte Erdoğan'ın telefonda verdiği mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.