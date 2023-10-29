Candan Erçetin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da konser verdi

Başkentte, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Candan Erçetin sahne aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Haftası" etkinlikleri kapsamında, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda, Candan Erçetin konser verdi.

Sanatçı "Memleketim", "Sevdan olmasa" ve "Elbette"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri seslendirdi.