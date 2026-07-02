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Lübnanlı Dürzi lider Canbolat: "Eski rejim sona erdi, Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız"

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Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında siyasi ve stratejik ilişkilerde yeni bir dönem başlatılması gerektiğini vurguladı.

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, Lübnan ve Suriye'nin siyasi ve stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa açması gerektiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'da resmi temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, Beyrut'ta Canbolat ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Canbolat, Suriye ile dengeli ilişkilere dikkati çekerek, "Eski rejim sona erdi. Siyasi ve stratejik ilişkilerde yeni bir sayfa açmalıyız." ifadesini kullandı.

Şeybani, Beyrut'taki resmi temasları kapsamında bugün Lübnanlı yetkililerle görüşmüş, ziyaret sırasında iki ülke arasında Lübnan-Suriye Yüksek Ortak Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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