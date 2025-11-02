Haberler

Canan Karatay, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde Konferans Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde düzenlenen konferansta Canan Karatay, kristal kaya tuzunun sağlık faydalarını anlattı. Konferansa katılan doktora göre, astım ve KOAH hastaları için önemli ilerlemeler kaydedildi.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, Canan Karatay tarafından "Kaya Tuzundan Gelen Şifa" konulu konferans gerçekleştirildi.

Yer Altı Tuz Şehri'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptı.

Ardından, Özel Çankırı Karatekin Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Doktor Tuba Öztürk Haliloğlu, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi önderliğinde Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde yaklaşık bir yıl önce "Daha Güçlü Bir Nefes" başlıklı, astım ve KOAH hastalıkları tedavisine başladıklarını söyledi.

O günden bugüne yurt içinden ve yurt dışından pek çok hastayı Çankırı'da ağırladıklarını anımsatan Haliloğlu, "Hastaları tedavi ettik, uğurladık, bilimsel bir çalışma yaptık ve bunu yayına hazır hale getirdik ve yayımlanmak üzere sonuçlar daha önce başka yerlerde de yapıldığı gibi yüz güldürücü, ortalama yüzde 40, yüzde 80, ortalama yüzde 60 bir iyileşme sağladığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Konferans vermek üzere sahneye çıkan Canan Karatay, Çankırı kristal kaya tuzunun içeriğinden, önlediği hastalıklardan ve şifalarından bahsetti.

Karatay, tuzla ilgili kendi araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştı.

Konferansın sonunda katılımcılarla soru-cevap etkinliği yapıldı ve Karatay'a hediye takdim edildi.

Program sonunda katılımcılara Canan Karatay'ın "Karatay Sözü" isimli kitabı hediye edildi.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Canan Karatay, kristal kaya tuzunun öneminden bahsetti.

Çankırı'da çok muazzam bir tesis olduğunu ve herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Tesisler çok güzel, oteller de çok güzel, otelde kalıp buralara gelip gezebilirler. Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın yaptığı bu tesis muazzam bir tesis. Hakikaten bu kadar güzellikte hiçbir yer görmedim." ifadesini kullandı.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, protokol üyeleri, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

İlk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.