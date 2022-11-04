Canan Kaftancıoğlu'nun, İletişim Başkanı Altun'a Hakaret Ettiği Gerekçesiyle 2 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İstendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada görüşünü açıklayan savcılık, Kaftancıoğlu için ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada görüşünü açıklayan savcılık, Kaftancıoğlu için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı. Bu açıklama nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya bugün devam edildi. Kaftancıoğlu'nun katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Fahrettin Altun'un avukatları, mahkemedeki beyanlarında şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

"SÖYLEMLER, DİLE GETİRİLMESİNDE ZORUNLULUK OLMAYAN, İNCİTİCİ VE TAHKİR EDİCİ"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altun'un Üsküdar'daki eviyle ilgili birtakım açıklamalarda bulunduğunu, bu açıklamada Altun'a yönelik "Kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak" şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu değerlendirdi.

EYLEM SABİT GÖRÜLDÜ

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu belirtildi. Devamında ise Kaftancıoğlu'nun yapılan paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü kaydedildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Canan Kaftancıoğlu'nun, Fahrettin Altun'a yönelik 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret etmek' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Altun'un avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirtti ve Kaftancıoğlu'nun mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Kaftancıoğlu'nun avukatı ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi.