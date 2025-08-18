Çanakkale Yenice'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale Yenice'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki bir tarım arazisinde çıkan yangın, 7 dönüm alanda hasara yol açtı. Yangına müdahale ekipleri sevk edildi, rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler ilk müdahale aracına zarar verdi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Çakır köyünde mezarlık mevkisindeki ziraat alanında bilinmeyen nedenle yargın meydana geldi.

İhbar üzerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile Yenice Belediyesi itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler içinde kalan ilk müdahale aracında hasar oluştu, sürücü araçtan çıkarak yara almadan kurtuldu.

Yaklaşık 7 dönüm tarım arazisinde hasara yol açan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
