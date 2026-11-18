Çanakkale Yenice'de otomobil dere yatağına düştü, 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir otomobil, Gümüşler köyü yakınlarında dere yatağına düştü. Otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralanarak Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Salih Orhan idaresindeki 10 AKV 575 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gümüşler köyü yakınlarında dere yatağına düştü.
Otomobildeki sürücü Orhan ile Şerife İnce hayatını kaybetti, Talha Orhan ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Orhan ve İnce'nin cenazeleri, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA