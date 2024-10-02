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Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

Çanakkale'ye şehit ateşi düştü
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AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'deki baba ocağına ateş düştü.

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'deki baba ocağına ateş düştü.

Doğubeyazıt'da askeri aracın devrildiği kazada Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğu haberi, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık görevlileri refakatinde verildi. Acı haberi alan anne Meşkure ve baba Basri Geniş, büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesinin yarın Çanakkale'de ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından yapılan açıklamada, "Aziz milletimizin kahraman evladı, hemşerimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Ağrı ilinde meydana gelen araç kazasında, şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." İfadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğubeyazıt Çanakkale Güncel Kaza Baba Ağrı

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