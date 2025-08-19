Çanakkale Valisi, Yeni Jandarma Komutanını Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi ve güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz'ü ziyaret etti.

Vali Toraman, Akyüz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yürütülen güvenlik faaliyetleri ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

