Vali Toraman, Polis Ekipleriyle Yeni Yıl Kutlaması Yaptı

ÇANAKKALE'de, Vali Ömer Toraman, yeni yıla görev başında giren polis ekipleriyle bir araya geldi. Denetleme noktasındaki polisleri ziyaret eden Vali Toraman, personelin yeni yılını kutladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, İskele Meydanı'ndaki denetleme noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vatandaşların yılbaşını huzur, sağlık içerisinde geçirmeleri için ilgili birimlerin tedbirleri aldığını belirten Vali Ömer Toraman, "Bugün yılbaşı münasebetiyle Çanakkaleli hemşerilerimizin, yurt içinden veya yurt dışından Çanakkalemize gelen misafirlerimizin emniyet ve huzuru için almış olduğumuz tedbirleri sahada gözlemlemek için il emniyet müdürümüzle, il jandarma komutanımızla ve sahil güvenlik grup komutanımızla beraber dolaşıyoruz. Çok şükür şu ana kadar ilimizde kayda değer herhangi bir olumsuz hadise olmadı. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz sabah saatlerinden itibaren 24 saat esasına dair olarak tedbirlerimizi önceden planlamıştık. Bu çerçevede 2 bin 628 kolluk personeli sahada görevli. 583 ekip olarak çalışıyorlar ve 577 araçla devriye hizmetlerine dahil olmak üzere bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Deniz de ise sahil güvenlik grup komutanlığımız 8 yüzer gemisiyle, botuyla vazifesini icra ediyor" dedi.

'7/24 GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Vali Toraman, gün boyu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda ve yiyecek denetimi yaptığını belirterek, "Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz fiyat etiket denetimlerini yapıyorlar. Öte yandan bizim 112 servisimiz 24 saat esasında vazifesinin başında. Her türlü ihbarı hızlı bir şekilde değerlendiriyorlar. Hastanelerimizde acil birimlerimiz her zaman 24 saat esasına göre vazifelerinin başındalar. Ekiplerimiz ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. İnşallah 2026 yılı da başta Çanakkalemiz olmak üzere ülkemize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olarak geçer. Biz vatandaşımızın huzuru için, can ve mal emniyeti için 7/24 görevimizin başındayız. Arkadaşlarımız özveriyle vazifelerini yürütüyorlar. Her türlü suç ve suçluyla mücadelede büyük bir kararlılıkla vazife yapıyorlar. Bu vesileyle son olarak Yalova'da vazifesi başında şehit olan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her türlü terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın yanında, onların emrinde, devletimizin ve milletimizin bekası için vazifemizi şuurlu bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.