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Çanakkale Valisi Toraman'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toraman, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin en çetin döneminde bağımsızlığa olan inancını büyük bir zafere dönüştürdüğünü, bir milletin kaderine kendi iradesiyle yön verebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Atatürk'ün, Çanakkale'de ortaya koyduğu askeri deha ve liderliğin, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasında ve Cumhuriyetin kuruluşunda tarihi bir rol oynadığını ifade eden Toraman, şunları kaydetti:

"Bugün Atatürk'ü anmak, yalnızca geçmişin büyük başarılarını hatırlamak değil, bağımsızlığımıza sahip çıkma, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirme ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma sorumluluğunu da yeniden idrak etmektir. Bu sorumluluk, tarihimizin bize yüklediği en kıymetli görevlerden biridir. Çanakkale'de fedakarlıkla savunulan vatanımızı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan bağımsızlığımızı, aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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