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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret ederek başarılar diledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

Vali Aktaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Erkek ile bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, "Hayırlı olsun" temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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