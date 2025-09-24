Çanakkale Valisi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay'ı Kabul Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararları ile 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı kabul etti.

Valilik'te gerçekleştirilen kabulde Vali Toraman, Orgeneral Ersay'a yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Ersay da Vali Toraman'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orgeneral Ersay'ın yanında 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen de hazır bulundu.