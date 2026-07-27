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Çanakkale’de 4 gün orman yangını uyarısı

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Çanakkale Valiliği, vatandaşlara 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Çanakkale Valiliği, vatandaşlara 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabındaki paylaşımda, 29 Temmuz Çarşamba'dan itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda orman yangınları açısından da yüksek risk oluşabileceği uyarısına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın azami özen göstermesi önem arz etmektedir. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmayınız. Anız yakmayınız. Anız yakmanın yasal olarak yasak olduğunu unutmayınız. Biçerdöver ve diğer tarım makinelerinde yangın söndürme ekipmanı ile su tankeri bulundurunuz. Sigara izmariti, cam şişe ve diğer atıkları tabiata bırakmayınız. Unutmayalım, alacağımız küçük bir tedbir, büyük felaketleri önleyebilir. Duman, ateş veya şüpheli bir durumla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız."

Kaynak: AA
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