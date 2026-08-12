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Çanakkale'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

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Çanakkale Valiliği, 13-15 Ağustos arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan dikkatli olunması, açık alanda ateş yakılmaması ve yangın durumunda 112'ye bilgi verilmesi istendi.

Çanakkale Valiliği, il genelinde fırtına uyarısında bulundu.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, il genelinde 13 Ağustos saat 06.00'dan 15 Ağustos saat 23.59'a kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın, çıkabilecek orman yangınlarının hızla yayılmasına ve söndürme çalışmalarının güçleşmesine neden olabileceği aktarılan açıklamada, vatandaşların azami dikkat ve hassasiyet göstermelerinin, alınan tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, açık alanlarda ateş yakılmaması, duman veya yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine derhal bilgi verilmesi istendi.

Kaynak: AA
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