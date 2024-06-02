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Çanakkale Valiliği'nden Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

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Çanakkale Valiliği, il genelinde artan sıcaklıkların orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, çevredekileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan açıklamada il genelinde artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı bölgedekilerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Çanakkale Valiliği, il genelinde artan sıcaklıkların orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, çevredekileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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