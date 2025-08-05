Çanakkale Valiliği'nden Orman Yangınları Uyarısı

Çanakkale Valiliği, ağustos ayının etkili olan yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından en riskli dönem olduğunu belirterek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ağustos ayının yılın en sıcak ve en tehlikeli dönemi olduğuna değinilerek, artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın birleşmesiyle yangınların çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılabileceği ifade edildi.

Erken müdahalelere rağmen bu tür yangınların kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtilerek, vatandaşlara açık alanda ateş yakılmaması, sigara izmaritleri gelişigüzel yerlere atılmaması ve kıvılcım oluşturabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması uyarısında bulundu.

Kuru otlar, tarlalar ve bahçelerin bir kıvılcımla kolaylıkla alev alabileceği hatırlatılarak, "Bir anlık dikkatsizlik, afet boyutunda bir yangına yol açabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli, duyarlı ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.