Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Hizan'da Ziyaretçilerini Ağırladı
Bitlis'in Hizan ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, öğrencilerle buluşarak savaş dönemine ait objeleri sergiledi. Kaymakam ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, önemli tarihi eserleri görme fırsatı buldu.
Bitlis'in Hizan ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Bitlis'te bulunan tır, Hizan ilçesine geldi.
Kaymakam Said Muhammed Bilgin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, Belediye Başkanı Yahya Şam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan ile öğrenciler müzeyi gezdi.
Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf ve videoları inceledi.
