Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Güncelleme:
Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeler beyaza büründü. Çan, Lapseki ve Yenice'deki evlerin çatıları, ağaçlar ve yollar karla kaplandı.

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Evlerin çatıları, ağaçların dalları ve yollar karla kaplandı.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ - Levent DİKMEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
