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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmaya giden Mustafa Burma (75) ölü bulundu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmaya giden Mustafa Burma (75) ölü bulundu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü yakınlarında hayvan otlatmaya giden Mustafa Burma (75), yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormana giden Mustafa Burma (75), ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü yakınlarında meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya giden Mustafa Burma, bir süre sonra yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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