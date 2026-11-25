Çanakkale Lapseki'de motosiklet tır ve otomobile çarptı, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Umurbey beldesi girişinde motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tır ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Şahin'in kullandığı 34 NCM 472 plakalı motosiklet, Umurbey beldesi girişinde trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahin'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA