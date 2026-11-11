Çanakkale Lapseki'de jandarma kaçakçılık operasyonunda 24 bin boş makaron ele geçirdi

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Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında??????? gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Lapseki ilçesinde meydana gelen kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Söz konusu olay kapsamında 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11 bin 27 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA