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Çanakkale Lapseki'de jandarma kaçakçılık operasyonunda 24 bin boş makaron ele geçirdi

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Lapseki'de meydana gelen kaçakçılık olayına müdahale etti. Operasyonda 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, içi tütün doldurulmuş 11 bin 27 makaron ve 24 bin boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında??????? gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Lapseki ilçesinde meydana gelen kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Söz konusu olay kapsamında 4 elektrikli makaron doldurma makinesi, 11 bin 27 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA
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