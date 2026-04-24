Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi
Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki tören, milli marşların okunmasıyla başladı.

Birleşik Krallık Savunma Ateşesi Albay Jim Torbet, farklı savaşlarda yaralanan İngiliz askerlerine dair hikayeler anlattı.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan şiirlerden dizeler okudu.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından anıta konuldu.

Birleşik Krallık, Avustralya, Avusturya, Kamerun, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Hindistan, Malta, Nijerya, Yeni Zelanda, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka'dan büyükelçiler ve temsilciler anıta çelenk sundu.

Törende, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de hazır bulundu.

Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams da törene katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor