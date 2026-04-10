Çanakkale İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

Çanakkale İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun 2026 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısı İl Özel İdaresi'nde yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantı, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çanakkale'nin ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni proje ve öneriler ele alındı.