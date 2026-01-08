Haberler

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Demirhan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Demirhan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, AA tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında seçtiği fotoğraflar ile çeşitli kategorilerde katkı sağladı. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirhan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Ergün Demirhan, "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini oyladı.

Demirhan, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" isimli fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını oylayan Ergün Demirhan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" adlı karesini oyladı.

Ergün Demirhan, seçkide yer alan fotoğraflar için emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Deniz feneri bile fırtınaya dayanamadı
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı