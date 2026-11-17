Çanakkale İl Jandarma'nın huzur uygulaması 7 firari hükümlünün yakalanmasını sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 9-16 Kasım'da yapılan huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 130 kişiden 7 firari hükümlü yakalandı. 325 tim ve 1719 personelle yürütülen uygulamalarda 10 bin 735 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 4 bin 21 araç denetlendi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur uygulamalarında, 7 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 9-16 Kasım'da 325 tim ve 1719 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda, 352 umuma açık işletme, 172 metruk bina, 138 park ve bahçe, 169 günübirlik konaklama işletmesi, 127 otel ve pansiyon işletmesi kontrol edildi.
Yapılan uygulamalarda 10 bin 735 kişinin kimlik sorgulaması ve 4 bin 21 aracın denetimi tamamlandı, aranan 22 araç trafikten men edildi.
Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 130 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.