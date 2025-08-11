Çanakkale Havalimanı Geçici Olarak Kapandı
Çanakkale'deki orman yangınları nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havalimanının 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Sadece devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları bu süreçte aktif olabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.
