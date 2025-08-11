Çanakkale Havalimanı Geçici Olarak Kapandı

ÇANAKKALE HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,