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Çanakkale haberleri! Çanakkale'de dolu yağışı

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Çanakkale haberine göre Çanakkale'de dolu yağışı Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Çanakkale'de dolu yağışı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa Köyü'nde saat 15.00 sularında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisi ile ağaç dalları kırılırken, Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı mısır ve ayçiçeği tarlalarında zarara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

Çanakkale Çan Güncel Haberler

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