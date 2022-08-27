Çanakkale haberleri | Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında karaya oturan gemi, römorkörlerin kurtarma çalışmasıyla yüzdürüldü. Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında karaya oturan gemi, römorkörlerin kurtarma çalışmasıyla yüzdürüldü. Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan ve dün liman önlerinde karaya oturan çimento yüklü, 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi için çalışma yapıldı. Dalgıçlar geminin alt bölümünde, seyre engel bir sorun olup olmadığını kontrol etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Türkeli" römorkörleri, kurtarma çalışması yapıp gemiyi yüzdürerek götürdü. Akçansa Limanı açıklarına demirletilen geminin sörvey işlemlerinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi. "Mona" isimli gemi dün sabah Akçansa Limanı önlerinde karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edilmiş, kurtarma çalışması başlatılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Akçansa İsrail Güncel Haberler

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