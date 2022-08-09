Haber : Çanakkale haberi: ÇANAKKALE - Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de 57. Alay'ı anma yürüyüşüne katıldı - Haberler

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Çanakkale haberi: ÇANAKKALE - Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de 57. Alay'ı anma yürüyüşüne katıldı

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Gelen Çanakkale haberine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Özdağ, akşam saatlerinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda partililer ve yürüyüşe katılanlarla bir araya geldi.

"57. Alay Onur Yürüyüşü" hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, yürüyüşün ve kampın herhangi bir siyasi partinin organizasyonu olmadığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Özdağ ve beraberindekiler, geceyi Çanakkale Savaşları'nda 57. Alay'ın karargah kurduğu alanda geçirdi.

Mehmetçiğin o günkü menüsüne uyularak katılımcılara akşam buğday çorbası, hoşaf ve ekmek, sabah kahvaltısında ise mercimek çorbası ve ekmek dağıtıldı. Kahvaltının ardından otobüslerle 57. Piyade Alayı Şehitliği'ne geçen grup, Conkbayırı mevkisine yürüdü.

Özdağ ve tarihçiler, yürüyüşün ardından Anafartalar Zaferi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'deki kahramanlıklarını anlattı.

AA / Burak Akay - Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Çanakkale Güncel Haberler

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