Çanakkale haber: Ezine'de çay sularına kapılan otomobildeki 2 kişi son anda kurtarıldı Güncel Haberler Çanakkale haber... ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Büyük Menderes Çayı Akköy Geçidinde bir otomobil, sağanak yağış nedeniyle yükselen çay sularına kapıldı. ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Büyük Menderes Çayı Akköy Geçidinde bir otomobil, sağanak yağış nedeniyle yükselen çay sularına kapıldı. Son anda aracın üzerine çıkarak yardım isteyen 2 kişi, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Aynı bölgede 2019 yılında yaşanan benzer bir olayda otomobil sulara kapılmış ve içindeki 4 kişi boğularak yaşamlarını yitirmişti. Olay saat 19.00 sıralarında Büyük Menderes Çayı Akköy Geçidinde meydana geldi. Ezine ilçesinde Akköy'e giden içerisinde Hüseyin Dönmez (62) ve Sadık Yönden'in (55) bulunduğu otomobil, Büyük Menderes Çayı üzerindeki beton köprüden geçerken, bölgede etkili olan yağış nedeniyle yükselen sulara kapıldı. Debisi yükselen çay sularına kapılarak sürüklenmeye başlayan Dönmez ve Yönden, güçlükle otomobilin üzerine çıkarak, telefonla Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ni arayıp yardım istedi. HIZLI MÜDAHALE CAN KURTARDI Akköy Geçidinde 2 kişinin otomobil üzerinde sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi acil durum koduyla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tamamen suya gömülen otomobil üzerinde bulunan 2 kişiyi kurtarmak izin zamana karşı mücadele başlattı. İtfaiye aracı üzerinden atılan halat yardımıyla Dönmez ve Yönden, suların içerisinden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Dönmez ve Yönden, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ezine Devle Hastanesi'ne götürüldü. Kısa süre sonra da 2 kişinin üzerinde bulunduğu otomobil, akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. AYNI BÖLGEDE 3 YIL ÖNCE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ Öte yandan Akköy Köyü geçidindeki köprü üzerinde 1 Şubat 2019 gecesi meydana gelen olayda yine yağış nedeniyle debisi yükselen çay sularına kapılan otomobildeki 4 genç sürüklenerek kaybolmuştu. Bölgede günlerce devam eden arama çalışmalarının ardından kayıp otomobile ile 4 gencin cansız bedenine ulaşılmıştı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü Hüseyin Dönmez Büyük Menderes Ezine Güncel Haberler

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