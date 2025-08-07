Çanakkale Gelibolu'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Gelibolu'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Gelibolu'daki arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına yaklaşmak üzereyken, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Koruköy mevkisindeki Pamukkent Sitesi karşısındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yerleşim yerine doğru ilerlemesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Gelibolu Belediyesi ve Kavakköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrol altına alıp söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
