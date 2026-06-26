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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, köylüler de su tankerleriyle destek veriyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ile Ezine Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Güngördü
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