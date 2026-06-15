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Çanakkale'de bozuk ormanda yangın

Çanakkale'de bozuk ormanda yangın
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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