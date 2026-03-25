Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü Samsun'da kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Program öncesinde, günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan resim sergisi gezildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Çetiner Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Kaymakam Özgür Kaya, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, Çanakkale'de vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde görevli tarih öğretmeni Yücel Zahireci ise Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin inanç ve kararlılığının simgesi olduğunu belirterek, "Bu zafer, dünya harp tarihine altın harflerle yazılmış eşsiz bir destandır." dedi.

Program kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik, sinevizyon gösterimi, oratoryo, şiir dinletisi ile koro ve solo müzik performansının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
