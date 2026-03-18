Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlanıyor

MEŞALELER, 'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ' İÇİN YANDI

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci anma etkinlikleri, Çanakkale Valiliği koordinesinde düzenlenen fener alayı ile devam etti. Etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce kişi, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde, ellerinde meşaleler ile Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı söyleyerek yürüdü. Türk bayrağının açıldığı fener alayı Cumhuriyet Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından, Truva Atı önünde sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

