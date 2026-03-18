Haberler

Çanakkale Deniz Zaferi askerlerinin mektupları vatandaşları duygulandırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Çanakkale Deniz Zaferi askerlerinin mektuplarını okuyan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, cephede görev yapan askerlerin kaleme aldığı ve Kocaeli Sanat Galerisi'nde "Çanakkale içinde vurdular beni" temasıyla açılan sergide de yer alan mektuplar vatandaşlara okutuldu.

Ailesine mektup gönderdikten 2 hafta sonra Arıburnu Cephesi'nde şehit olan Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey'in 31 Mayıs 1915 tarihli mektubunu okuyan genç vatandaş, "Hayattan ve her şeyden ümidini kesmiş bir elveda mektubu. Gerçekten çok farklı bir şey." ifadesini kullandı.

Mektubu okuduktan sonra duygularını aktaran başka bir vatandaş ise mektupların yaşattığı duyguların sert ve ağır olduğunu belirterek, duygulandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
