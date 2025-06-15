Çanakkale'deki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy yakınlarında çıkan yangın, 17 arazöz, 3 dozer ve 5 itfaiye aracı ile 85 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy yakınlarında çıkan tarım arazisi yangınına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti. Yangın saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın hakkında bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde Ayvacık işletmesine bağlı Kavaklı Kulesi'nden bir ihbar alındı. Ekiplerimiz hızla hareket ettirildi. 20.22 itibari ile yangına müdahale edildi. Çamköy'de şu an itibari ile herhangi bir tehlike yok, kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an aktif olarak 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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