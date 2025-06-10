Çanakkale'deki Kocabaş Çayı Leyleklerin Beslenme Alanı Oldu
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocabaş Çayı, bölgedeki leyleklerin avlanarak yavrularını beslediği bir alan haline geldi. Büyükpaşa köyü yakınındaki çayın çevresindeki çay bahçeleri, leyleklere doğal bir yaşam alanı sunuyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kocabaş Çayı, leyleklerin beslenme alanı haline geldi.
Büyükpaşa Köyü yakınlarındaki Kocabaş Çayı, leyleklere ev sahipliği yapıyor.
Bölgede bulunan aile çay bahçesi kenarından akan Kocabaş Çayı yatağında leylekler, yavrularını beslemek için avlanıyor.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel