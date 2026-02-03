Haberler

Çanakkale'de Yağışlar Barajları Doldurdu

Güncelleme:
Ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası Çanakkale'deki barajlarda su seviyeleri önemli ölçüde yükseldi. Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 75'e, Bayramiç Barajı'nda ise yüzde 82'ye çıktı.

ÇANAKKALE'de, ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışı barajları doldurdu. Atikhisar Barajı'nda aralık ayında yüzde 37 olan su seviyesi, yüzde 75'e, Bayramiç Barajı'nda ise yüzde 12 'den yüzde 82'ye yükseldi.

Çanakkale'de ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından kent genelindeki barajlardaki su seviyesinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'nda aralık ayında yüzde 37 olan su seviyesi, yağışların ardından yüzde 75'e yükseldi. Ayrıca çok sayıda su kaynağını barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kazdağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Bayramiç Barajı'nda ise aynı dönemde yüzde 12 seviyelerinde olan su miktarı sağanakla yüzde 82'ye çıktı. Çanakkale'deki diğer barajlarda da su seviyeleri Ayvacık Barajı yüzde 81, Bakacak Barajı yüzde 34, Bayramdere Barajı yüzde 49, Zeytinliköy Barajı yüzde 71, Taşoluk Barajı yüzde 20, Tayfur Barajı yüzde 22 ve Umurbey Barajı yüzde 76 olarak ölçüldü.

