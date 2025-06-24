Çanakkale'de Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Yahşıeli köyünde meydana gelen zirai alan yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangında arpa ve buğday ekili araziler zarar gördü. Bayramiç-Ezine kara yolundaki trafik akışı da tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yahşıeli köyünde bulunan zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede arpa ve buğday ekili araziler de zarar gördü.

Bu arada yandan, Bayramiç-Ezine kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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