Çanakkale'de Zirai Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yahşıeli köyünde bulunan zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ekiplerin, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede arpa ve buğday ekili araziler de zarar gördü.

Bu arada yandan, Bayramiç-Ezine kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.