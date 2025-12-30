Haberler

Çanakkale'de yılbaşı gecesi 2 bin 678 kolluk personeli sahada olacak

Güncelleme:
Çanakkale Valiliği, yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 2 bin 678 kolluk personelinin sahada olacağını açıkladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri ile denetimlerin yapılacağı belirtiliyor.

Çanakkale Valiliği, yılbaşı gecesi 2 bin 678 kolluk personelinin sahada görev alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından il genelinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sahada 1122 polis, 1477 jandarma ve 79 sahil güvenlik personelinin görev alacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"155 polis aracı, 410 jandarma aracı ve 8 sahil güvenlik yüzer unsuru ile 155 polis ekibi, 412 jandarma timi ve 18 sahil güvenlik ekibi sahada 7-24 görev yapacaktır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 19 ekip ve toplam 66 personel ile ilimiz merkez ve ilçelerinde, işletmelerde denetimler gerçekleştirilmektedir. Ticaret İl Müdürlüğünce il genelinde marketler, satış noktaları ve işletmeler üzerinde fiyat, etiket ve ürün denetimleri yürütülmektedir."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
