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Çanakkale'de Yeni Yıl İçin 1250 Polis Görev Alacak

Çanakkale'de Yeni Yıl İçin 1250 Polis Görev Alacak
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yeni yıl kutlamaları kapsamında 1250 polisin şehir genelinde görev yapacağını açıkladı. Güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Çanakkale'de yeni yıl tedbirleri kapsamında kent genelinde 1250 polis görev alacak.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milleti olarak şanlı al bayrağın huzurlu gölgesinde, yeni bir yıla daha ulaşmış olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

2024'ü uğurlarken ve yeni yılın ilk saatlerinde tüm yıl olduğu gibi görev başında olacaklarını ifade eden Kurt, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak şehrin her alanında güven ve asayişin sürekliliği için perşembe sabahına kadar devam edecek tedbirler kapsamında il merkezinde 800, ilçelerde ise 450 olmak üzere toplam 1250 personelle sahada bulunacaklarını kaydetti.

Çarşı içi, yurt çevreleri, metruk binalar, eğlence alanları, alışveriş merkezleri, kordon boyları, halk bahçesi, özgürlük parkı gibi vatandaşların yoğun olarak yer alacağı yerlerde asayiş ve trafik tedbirleri artırdıklarına işaret eden Kurt, şunları bildirdi:

"Bu kapsamda öncelikle trafiğe çıkacak vatandaşlarımızdan isteğimiz, yeni yıl heyecanımıza gölge düşürmemek, kendimizin ve sevdiklerimizin yaşamını tehlikeye atmamak adına kesinlikle ehliyetsiz ve alkollü araba yahut motosiklet kullanmamalarıdır. Bu temennilerimizle yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve güzellikler getirmesini diliyorum. Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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