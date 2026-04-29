Çanakkale'de 'YEDAM Atölye Sergisi' açıldı

Çanakkale'de, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanlarının yaptığı eserlerden oluşan "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı.

Çanakkale Adliyesi'ndeki serginin açılışına Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşat Albayrak, Denetimli Serbestlik Müdürü Ejder Özyaşar ile Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu ve üyeler katıldı.

Katılımcılar açılış sonrası YEDAM danışanlarının düzenlenen kurslarda yaptığı eserleri inceledi.

Köleoğlu, AA muhabirine, YEDAM'ın 81 ilde 105 şubede hizmet verdiğini söyledi.

Merkezlerine gelen danışanların ücretsiz hizmet aldıklarını ve gizlilik esasına göre çalıştıklarını belirten Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Danışanlarımız bağımlılık sürecinde psikolojik olarak hizmet alırken aynı zamanda atölye çalışmalarıyla da desteklenmekteler. Bugün de burada sergimizde danışanlarımızın yaptığı Çanakkale'de YEDAM'a başvuran danışanlarımızın yaptığı eserleri sunduk."