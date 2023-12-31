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Çanakkale'de yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar Köyünde bir evde çıkan yangında, evde yalnız kalan yaşlı kadın yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni ve yaşlı kadının ölümüyle ilgili savcılık inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar Köyünde bir evde çıkan yangında, evde yalnız kalan yaşlı kadın yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Sebahat Uzunoğlu'nun yaşadığı evde (82) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören Uzunoğlu yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek düştü.

Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi.

Olay mahalline giden itfaiye, ve köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ve yaşlı kadının ölümüyle ilgili savcılık inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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